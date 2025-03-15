Muhteşem yumruklar!

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar ve Hatice Akbaş adlarını finale yazdırdı. 52 kiloda yarı finalde ev sahibi ülkeden Jovanovic ile karşılaşan Çakıroğlu, son rauntta etkili yumruklarıyla rakibine 3 kez saydırdı ve hakem kararıyla kazanarak üst üste 3. kez finalde mücadele etme hakkını elde etti.

66 kiloda olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Sırp Anastasija Lukajic'i 5-0'lık skorla geçti. 81 kiloda Büşra Işıldar ve 54 kiloda Hatice Akbaş rakiplerini 4-1 devirip finalist oldu. Final müsabakaları yarın yapılacak. 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve +81 kiloda Elif Güneri ise yarı finali kaybedip bronz madalya aldı.