Haber hattı

Ne yaptın sen Vedat Muriqi!

İSPANYA Ligi'nde Mallorca, sahasında Espanyol'u konuk ederken Mallarco forması giyen Vedat Muriqi adına karşılaşmada inanılmaz olaylar yaşandı. Ev sahibi takım, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Türkiye'de Ç.Rize ve F.Bahçe formalarını da giyen Kosovalı oyuncu, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 65'te ise Asano, durumu 1-1 yaptı. Maçı bırakmayan Mallorca, son dakikalarda yine penaltı kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Muriqi, 90+7. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 23 lig maçında 7 gol kaydetti.



KARTAL, ASLAN'I YEDİ, BİTİRDİ

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray'ı 92-77 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 7., toplamda ise 16. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Son 8 maçın 6'sını kaybeden ve 2025 yılında hiç sevinemeyen sarıkırmızılılar 5. basamakta kaldı. Kartal'da 21 sayı atan Dustin Sleva galibiyetin mimarı oldu. Kenardan gelen Yiğit Arslan ise 14 sayı kaydetti. Galatasaray'da Tyrone Wallace'ın 18 sayısı ise mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Diğer sonuçlar: Karşıyaka-Büyükçekmece: 83-94, Fenerbahçe Beko-Manisa: 77-73.



KAR KAPLANLARI 2. KEZ TÜRKİYE'DE

KAYSERİ'NİN zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte sıralama turları ile başladı. Şampiyonada 20'si erkek, 9'u kadın olmak üzere toplamda 29 kar motosikleti sporcusu start aldı. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu ünvanını kazanan Galip Alp Baysan da Erciyes'teki yarışta bulundu.



ÜMRANİYE YÜKSELİYOR!

TRENDYOL 1. Lig'in 30. hafta maçında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü dakika 59'da Jurgen Bardhi kaydetti. Boluspor'da Oğuz Güçtekin, maçın 10. ve 71. dakikalarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Ümraniyespor, puanını 44 yaptı. 5 hafta sonra kaybeden Bolu ise 44 puanda kaldı.