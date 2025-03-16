Son dakika haberi: Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz Sürmeneli, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 3.ŞAMPİYONLUK

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı. Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK

Fenerbahçe, Busenaz Sürmeli'yi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu! Teşekkürler Busenaz, seninle gurur duyuyoruz!" ifadeleri kullanıldı.