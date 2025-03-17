Harikasın Sürmeneli!

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 milli sporcumuz dün altın madalya mücadelesi verdi. 2019 ve 2022'de dünya şampiyonluğu kazanan olimpiyat şampiyonu apoletli Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşılaştı.Böylece 26 yaşındaki boksörümüz, katıldığı son 3 Dünya Şampiyonası'nda da kürsünün en üst basamağına çıkmış oldu. 52 kilo finalinde ise Buse Naz Çakıroğlu, Kuzey Koreli Pang Chol Mi'ye üç raundda da puan olarak yenilerek gümüş madalyada kaldı. 54 kiloda da Hatice Akbaş, Faslı sporcu Widad Bertal karşısında ilk raundu 5-0 alsa da sonraki raundları 4-1, maçı da 5-2 kaybederek altın madalyayı kaçırdı. Son olarak ringe gelen Büşra Işıldar ise 81 kiloda Rus rakibi Saltanat Medenova'ya kaybederek ikinci oldu. Yarı finalde elenen Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri de bronz madalya aldı.Kadın boksunda 2001 yılından bu yana düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda en başarılı ülkelerden biri olan Türkiye, madalya sayısını 41'e çıkardı. Sırbistan'da alınan 1 altın, 3 gümüş, 2 bronzla şampiyona tarihinde 12'si altın, 11'i gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplamda 41. madalyaya ulaştık. Tüm zamanların madalya sıralamasında ise Türkiye; Rusya, Çin ve Hindistan'ın arkasında 4. sırada bulunuyor.