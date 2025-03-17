Yusuf Dikeç’ten dikkat çeken açıklamalar!





YUSUF DİKEÇ: "YALNIZ OLDUĞUM YILLARA BAKTIĞIM ZAMAN ŞİMDİ KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Masanın üstünde bulunan madalyalara dikkat çeken milli sporcu Dikeç, "Türkiye büyük bir ülke, genç bir nüfusa sahip. Demek ki atıcılıkta da iddialı olacağız. Bu onun göstergesi. Bize bu hizmetlere, bu şartları sağlayan ilk başta kendi Atıcılık Federasyonumuza, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ülkemize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii 2000 yılında başladığım bu spora yalnız devam ediyordum. O zaman yine takım arkadaşlarımız vardı ama bu kadar iddialı değildik. Daha önce 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu var. Ama bugün o yalnız olduğum yıllara baktığım zaman şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü yanımda birincisi ortağım ve takım arkadaşlarım var. Aslında yetenekli bir sporcu, değerli bir maden gibidir. Bunu arayıp bulmak gerçekten çok zordur" cümlelerine yer verdi.



İLAYDA ŞEYMA TARHAN: "BİRÇOK REKORLARA İMZA ATTIĞIMIZ BİR MÜSABAKAYDI BİZİM İÇİN"

Yakın dönemde olmasa da atıcılık branşında büyük başarılar getirmek istediklerini dile getiren İlayda Şeyma Tarhan, "Yusuf abinin başlattığı, kapıyı araladığı bu yolda arkasından yavaş yavaş devam ediyoruz hep birlikte. Bizim arkamızdan da pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Muhteşem bir müsabaka geçirdik. Birçok ilke, birçok rekorlara imza attığımız bir müsabakaydı bizim için. Aynı başarıları ileride dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda tekrarlamak istiyoruz. Belki yakın vadede olmasa da uzun vadede çok çok daha büyük başarıları elde etmek istiyoruz. Atıcılık bizim aslında ata sporlarımızdan bir tanesi. Tıpkı güreş gibi, halter gibi. Atıcılığı da ata sporumuz haline getirip bunu insanlara gösterip daha sonrasında olimpiyatlara gitmeden önce herkesin şu cümleyi kurabilmesini istiyorum, 'Evet, olimpiyatlarda atıcılıktan en az 3-4 tane madalyamız var, bizim o madalyalarımız garanti.' Onlara öyle dedirtmek istiyorum. Biz bunun için çok çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.