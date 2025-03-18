Haber turu

Cumhurbaşkanı boksör kızları tebrik ettı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti. Sosyal medya hesabından, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya ikincileri Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile dünya üçüncüleri Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri'nin fotoğraflarını paylaşan Erdoğan,

"2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada şampiyon kızlarımız dün yurda döndü. Busenaz Sürmeneli'ye, organizasyonun kapanış töreninde Buse Naz Çakıroğlu ile yaptığı kolbastı şov soruldu. Sürmeneli, "Amacımız kolbastıyı Los Angeles'taki olimpiyatlarda oynamak. 2028'de bu takım çok güzel işler yapacak" dedi.



Benfica'daki yıldızlara 'Baklava' benzetmesi

PORTEKİZ'DE Benfica şampiyonluğa koşarken, önceki gün oynadıkları Rio Ave karşılaşmasında milli futbolcularımız şov yaptı. Orkun Kökçü harika şutuyla perdeyi açarken, skor 2-2 iken de Kerem Aktürkoğlu ağları sarsıp Benfica'ya 3 puanı getirdi. Portekiz basınında lejyonerlerimize övgü yağdı. A Bola, "Orkun Kökçü, Benfica'nın kazandığı zaferin 30. dakikasında 25 metreden, Osmanlı İmparatorluğu'nun en tatlı lezzeti baklava gibi kusursuz bir teknik uygulamayla şapkadan çıkardığı tavşanla tarihe geçecek" sözlerine yer verdi. Kerem için de "İyi bir teknik bitirişle galibiyet golünü attığında Benfica'nın kahramanı oldu" ifadeleri kullanıldı.



Terim, ayın hocası seçildi

SUUDİ Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi. Al Shabab, bu ay oynadığı üç maçta toplam 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı kulüp, 71 yaşındaki çalıştırıcının, ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından resmi sitesinden bir paylaşımda bulunup "Allah Kerim... Fatih Terim!" ifadesini kullandı.