Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi PGE Projekt'e konuk oldu.
Halkbank, mücadeleyi 3-0(25-20, 25-19, 25-20) kaybetti. İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Halkbank, altın sete taşıdığı maçı da 15-12 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Halkbank, Sir Sicoma Monini Perugia - Mint Vero Volley Monza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
SALON: Torwar
PGE PROJEKT WARSZAWA: Kochanowski, Firlej, Brand, Tillie, Boladz, Semeniuk, Szalpuk, Wojtaszek (L), Borkowski
HALKBANK: Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Leal Hidalgo, Kooy, Ma'a, Sotola, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz
SETLER: 25-20, 25-19, 25-20, 12-15
SÜRE: 98 dakika (26', 24', 26', 22')