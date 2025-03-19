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Giriş Tarihi: 19.3.2025 22:56

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde!

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Polonya'nın PGE Projekt Warszawa takımına 3-0 mağlup olmasına rağmen altın sette rakibini devirerek adını yarı finale yazdırdı.

DHA
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi PGE Projekt'e konuk oldu.

Halkbank, mücadeleyi 3-0(25-20, 25-19, 25-20) kaybetti. İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Halkbank, altın sete taşıdığı maçı da 15-12 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Halkbank, Sir Sicoma Monini Perugia - Mint Vero Volley Monza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

SALON: Torwar

PGE PROJEKT WARSZAWA: Kochanowski, Firlej, Brand, Tillie, Boladz, Semeniuk, Szalpuk, Wojtaszek (L), Borkowski

HALKBANK: Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Leal Hidalgo, Kooy, Ma'a, Sotola, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz

SETLER: 25-20, 25-19, 25-20, 12-15

SÜRE: 98 dakika (26', 24', 26', 22')

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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde!
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