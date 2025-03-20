Erciyes'in ikinci kez ev sahipliğini yaptığı final yarışlarına 8 ülkeden 29 sporcu katılırken erkeklerde Aki Phillaja (Finlandiya), kadınlarda ise Saga Forsell (Finlandiya) birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyona sonrası SABAH Spor'a konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Yarış günü hava sıcaklığı 24-25 dereceydi. 25 derece sıcaklıkta dünyanın hiçbir yerinde bu şampiyonayı gerçekleştiremezsiniz. Bu da Türkiye'nin organizasyon kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir durum. Türkiye bu konuda 1 numara. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır spora yaptığı yatırımların sonuçları doğal olarak spor organizasyonlarına yansıyor. Her gece iftardan sahura kadar yarış alanına kar taşıyarak sorunların üstesinden geldik. Başta Kayseri Valisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Erciyes A.Ş. olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu gurur; Türkiye'nin, Kayseri'nin Erciyes'in" ifadelerini kullandı.



SIRADA RİZE GÜNEYSU VAR

Bundan sona Afyonkarahisar Dünya Motocross Şampiyonası ve Kemer Dünya Hard Enduro Şampiyonası ile yollarına devam edeceklerini belirten Akülke, "Bu yıl en en büyük hedefimiz Dünya Kar Motosikleti Yarışı'nın iki ayağını Türkiye'de yapmak. Erciyes'ten sonra Rize Güneysu Handüzü'nde yarışın 1 ayağını yapmak istiyoruz. İnşallah Handüzü Yaylası'nı hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmaya çalışacağız" diye konuştu.



86 ÜLKEDE İZLENDİ

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenlenen yarışma dünyanın dört bir yanında 86 ülkeden milyonlarca kişi tarafından canlı izlendi.