Ferhat Arıcan dünya şampiyonu

Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda büyük başarıya imza attı. 31 yaşındaki sporcumuz, organizasyonun Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde final mücadelesi verdi. Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Jimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde yarışan Ferhat, paralel barda 14.466'lık derecesiyle şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

KOŞAK'TAN BRONZ MADALYA

Halka aletinde ise Mehmet Ayberk Koşak boy gösterdi. Milli sporcu, 14.067 puanla bronz madalya elde etti.