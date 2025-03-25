Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe!

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Final karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler, Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupa kaldırdı. AXA Sigorta Kupa Voley'i şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana kupasını Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken takdim etti.

5.ŞAMPİYONLUK

Kupanın sarı-lacivertli oyuncuların ellerinde yükselmesinin ardından büyük sevinç yaşanırken, takım şampiyonluğu taraftarlarla paylaştı. AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.



