Şampiyon Fenerbahçe

Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu, Fenerbahçe Medicana oldu. Rize'de Yenişehir Spor Salonu'ndaki finalde Halkbank'ı 3-0 yenen sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götürdü. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Kaan, Yiğit ve Ngapeth üçlüsü ile hücumda da etkili olduğu ilk seti 25-19 aldı. İkinci sette büyük bir rekabet yaşandı. Karşılıklı sayıların olduğu bölümü 25-23 önde bitiren Kanarya, rakibine fırsat tanımadığı üçüncü seti de 25-17 kazanarak zaferini ilan etti. Sezon ortasında Fenerbahçe Medicana'nın başına geçen ve takıma 2020'den bu yana ilk kez kupa sevinci yaşatan koç Slobodan Kovac, "Birbirimizi anlamak için kısa bir süremiz vardı ama fantastik bir sonuca imza attık. Çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

MVP EARVIN NGAPETH

FENERBAHÇE'DE Fransız smaçör Earvin Ngapeth, Final Four'da gösterdiği başarılı performansla MVP ödülünün sahibi oldu. Oyuncuya ödülünü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.