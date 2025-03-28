Haber hattı

POTADA EN DİŞLİ RAKİP SIRPLAR

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirildi. Kuraya dördüncü torbadan katılan A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti. Avrupa Şampiyonası'nın grup aşaması, Finlandiya'nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol, Polonya'nın Katowice ve Letonya'nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Final aşaması ise Riga'da oynanacak. Organizasyona 24 takım katılacak.



ACIBADEM'DEN SPORA DEV HİZMET

Acıbadem Sports Academy, spor dünyasına farklı disiplinlerde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başlıyor. Yeni uygulama ile birlikte antrenör, yönetici, sağlık ekibi çalışanları ve spor endüstrisindeki diğer profesyonellere yönelik eğitim programlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki kulüpler ve federasyonlara çeşitli danışmanlık hizmetleri verilecek. Profesyonel spor yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışında uzun yıllara dayanan tecrübesi ve akademisyen kimliği ile tanınan Dr. Erden Or, Acıbadem Sports Academy Koordinatörü olarak göreve başlayacak.



KALECİLER İÇİN 8 SANİYE KURALI

IFAB, futbolda kural değişikliklerini içeren bir kitapçık yayımladı. Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni kurallara göre bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Bu süre aşıldığında rakip takıma korner verilecek. Ayrıca VAR protokolüne ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek. Bir diğer değişiklik ise şöyle: Saha dışında olan bir oyuncu veya ekip görevlisi, saha içindeki topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, endirekt serbest vuruş ve disiplin yaptırımı uygulanmayacak.



KADINLARDA F.BAHÇE GÜLDÜ

KADINLAR Süper Ligi'nin 22. haftasında lider Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Beşiktaş JK Unidet Payment'i 2-0 mağlup etti. Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan derbide sarı-lacivertli ekip, 41'inci dakikada Busem Şeker'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Kanarya, ikinci yarı başlar başlamaz, Cox'la skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçla çıktığı 22 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, puanını 58'e yükseltti. Siyahbeyazlı ekip ise 43 puanda kaldı.