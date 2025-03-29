Haber hattı

F.Bahçe zirveyi aldı Efes 6'da 6 yaptı!

THY EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko ile Baskonia karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 82-77 kazandı. Fenerbahçe Beko, 22. galibiyetini elde etti ve Olympiakos'u geçerek liderlik koltuğunu devraldı. Kanarya ayrıca sezonu ilk 4'te bitirmeyi ve playofflar'da ev sahibi avantajını elde etmeyi garantiledi. Nigel Hayes 17 sayı, 7 ribaunt, 2 sayı üretti. Anadolu Efes ise Maccabi Tel Aviv'i 90-88 yenerek 6'da 6 yapıp serisini sürdürdü. Efes'te Bryant 25 sayı ile maça damga vurdu.



Bahçeşehir Koleji FİNALİ ERTELEDİ

BASKETBOLDA BKT Avrupa Kupası yarı finalinin ilk maçında Gran Canaria'yı 74-66 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, dün ise deplasmanda İspanyol ekibine 69-68 yenilerek finale yükselmeyi başaramadı. Müsabaka kıran kırana geçerken temsilcimiz ilk çeyreği 24-21 devreyi 41-36, üçüncü periyodu da 52-20 geride kapattı. Son bölümde Kırmızı Ejderhalar, büyük çaba sarf etse de geri dönemedi. 2 Nisan Çarşamba günü serinin üçüncü maçında kazanan taraf, finale çıkacak.



Kral Kupası'nda ARDA SAHNE ALIYOR

İSPANYA Kral Kupası'nda heyecan Türk Telekom'un TV platformu Tivibu'da yaşanıyor. Şubat ayında oynanan ilk karşılaşmaların ardından devler, bu sefer final bileti için sahaya çıkacak. Yarı final maçlarında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 1 Nisan Salı günü Real Sociedad'ı ağırlayacak. Barcelona ise 2 Nisan Çarşamba zorlu deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak nefes kesecek mücadeleler, Tivibu Spor 1'den yayınlanacak.



Denizlispor başkanı AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

SON 4 yılda 3 kez küme düşerek Süper Lig'den amatörün kıyısına gelen Denizlispor'da Başkan Erhan Ergil, süresi belirsiz açlık grevine başladığını açıkladı. TFF 3. Lig 4. Grup'ta bitime 5 maç kala ateş hattından kurtulamayan yeşil-siyahlı takımın durumuna dikkat çekmek isteyen başkan, "Açlık orucuna başladım. Madem ki Denizlispor yok oluyor, artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tepkim sahip çıkmayan herkesedir" mesajını yayınladı. Takımın tek tecrübeli ismi Gökhan Süzen, son Turgutlu deplasmanında yönetime isyan etmişti.