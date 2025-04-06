F.Bahçe’den Kupa Voley’e ambargo

AXA Sigorta Kupa Voley'in şampiyonu İzmir'de belli oldu. Önceki gün Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit'i de aynı skorla geçerek mutlu sona ulaştı. Böylece Fenerbahçe, erkeklerden sonra kadınlarda da kupayı müzesine götürmeyi başardı.Sarılacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Ana Cristina'nın kritik sayıları ve Vargas'ın etkili servisleriyle kazandı. İkinci sette bu ikiliye Aslı da bloklarıyla katıldı. Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit'in iyi başladığı son sette geriden gelip rakibini geçerek 3-0'lık skorla kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste ikinci, toplamda ise 5 kez bu organizasyondan zaferle ayrıldı.