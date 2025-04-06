Haber turu

İsmail Kartal'a salgın şoku!

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Ligi'nde Khuzestan ile 0-0 berabere kalınca, tecrübeli hocanın şampiyonluk umutları bitime 5 hafta kala bir hayli azaldı. 48 puanda kalan 3. sıradaki Persepolis, bir maç eksiği bulunan lider Tractor'un 6 puan gerisine düştü. İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Maç hakkında fazla konuşamam çünkü son 12 günde 25 personelimiz ve 12-13 oyuncumuz hastalandı. Anladığım kadarıyla bu hastalık İran ve çevresine yayılmış durumda. Bu duruma rağmen futbolcularıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hakem erken bitirdi ortalık fena karıştı!

Premier Lig'de Everton ile 1-1 berabere kalan Arsenal, zirvede yara alırken maça hakemin skandal hareketi damga vurdu. İngiliz hakem Darren England, karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklerken son bölümde ilginç anlar yaşandı. Uzatma dolmadan mücadeleyi erken bitirdi. Oyuncuların itirazının ardından saatini kontrol eden hakem, oyunu 10 saniye kadar daha devam ettirdi. Everton'ın kullandığı serbest vuruş sonrası son düdüğü çaldı. Bu sefer de Arsenal'li futbolcular itirazda bulundu. 62 puana ulaşan kırmızıbeyazlılar, lider Liverpool ile puan farkını 9'a indirme fırsatını kaçırdı.

PSG, nisan ayında şampiyon oldu

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, ligin bitimine altı hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Angers ile karşılaşan PSG, mücadeleyi 1-0 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 55. dakikada Desire Doue attı. Luis Enrique'nin ekibi 74 puana yükseldi ve henüz nisan ayının başında mutlu sona ulaşmayı başardı. Fransız ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginde ipi göğüsleyen ilk takım oldu. Paris Saint- Germain, üst üste 4 olmak üzere toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı. Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde de şampiyon olan PSG, Devler Ligi çeyrek final ilk maçında çarşamba günü Aston Villa ile karşılaşacak

Sakarya pes etmedi Adana'yı 83'te geçti

Sakaryaspor, geriye düştüğü maçta pes etmezken evinde Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Alt sıraları ilgilendiren mücadelede Adana ekibi, 59'da Sokol Çikalleshi ile üstünlüğü buldu. Tatangalar'ın cevabı gecikmedi ve 2 dakika sonra Kahraman Demirtaş eşitliği getirdi. Ataklarını sıklaştıran Sakaryaspor, istediğini 83. dakikada aldı. Ognjen Ozegovic, takımını penaltıdan öne geçirirken maçın da skorunu tayin etti. Konuk ekipte Yusuf Can Esendemir, 81'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Diğer sonuçlar: Manisa FK-Keçiörengücü: 1-2, Çorum FK-Esenler Erokspor: 3-3, Karagümrük-Erzurum FK: 1-0.