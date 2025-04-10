G.Saray derbide tarih yazdı F.Bahçe Fenoglio’yu kovdu!

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında G.Saray Daikin, sahasında kendi bütçesinden çok daha yüksek maliyetli F.Bahçe Medicana'yı tie-break sonunda 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti. İlk seti G.Saray 25-23 kazanırken, ikinciyi F.Bahçe 20-25 aldı. Üçüncü sette de Aslan 25-23 üstün gelse de Kanarya, 4. oyunda (21-25) 2-2'lik beraberliği sağladı. Tie-break'te 15-10 kazanan G.Saray, filede 5.5 yıl sonra ezeli rakibini devirdi. 2 galibiyete ulaşan takım finale çıkacak. Bu yenilgi sonrası F.Bahçe, İtalyan başantrenörü Marco Fenoglio, yardımcı antrenörü Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizigo Negro ile yollarını ayırdı.





VAKIFBANK İLK RAUNDU ALDI

Yarı finalin diğer eşleşmesinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşması cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.





İLKİN AYDIN'A BÜYÜK TEPKİ

DERBİDE oyuncular, "İstanbul'un Huzuru, Türkiye'nin Huzuru Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı. Ancak G.Saray'dan İlkin Aydın, bu pankartı tutmadı. Sosyal medyada, milli bir voleybolcunun bu anlamlı pankartı tutmayarak protesto etmesi büyük tepki topladı. Bu konuda binlerce paylaşım yapıldı. Galatasaray kulübüne çağrıda bulunanlar, "Türk polisine saygısı olmayanın takımda yeri yoktur. Bu nasıl milli sporcu?" şeklinde mesajlar gönderdi. İlkin geçtiğimiz günlerde de boykot çağrısı yapmış, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını vurgulamıştı.