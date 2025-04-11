Babadan oğula şampiyonluk

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'ye yeni bir gurur yaşattı. CEV Kupası finalinde Polonya ekibi Asseco Resovia'yı iki maçta da yenerek (3-2 /3-1)şampiyon olan başkent ekibi, bunu kulüp tarihinde ilk kez başarırken, Halkbank'tan sonra ikinci kez bu kupayı Türkiye'ye getirdi. Türk voleyboluna 60 yıldır hizmet veren ve 13 yıl önce Halkbank'ın kazandığı zaferde kulüp menajeri olarak sahada olan baba Ahmet Kavaz, tribünde çok farklı duygular içindeydi.





ELİM NABZIMDA İZLEDİM

Karşılaşma sonrası yaşadığı mutluluğu dile getiren baba Kavaz, "O kadar şanslı bir adamım ki Halkbankası'nda menajerken bu kupayı kaldırmıştım. Şimdi oğlum kazandı. Allah yolunu açık etsin. Bundan sonraki mücadelesinde de Allah yardımcısı olsun. Kenardan seyretmek çok daha zor. Elim nabzımda izledim. Onu oyuncu olarak seyrederken bu kadar heyecanlanmıyordum" dedi. Ziraat Bankkart'ı şampiyonluğa taşıyan başantrenör Mustafa Kavaz ise duygularını şöyle diye getirdi: "13 yıl önce o, bugün ben bu kupayı kazandık. Babamın kenardan izlemesi her zaman zor. İşler iyi gitmedi mi eleştirir. Onun eleştirileriyle buraya kadar geldik. İnşallah böyle devam eder."