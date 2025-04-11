Efsanenin vedası

Türk güreş tarihine kadınlarda adını altın harflerle yazdıran Yasemin Adar Yiğit, başarılarla dolu kariyerini dün Slovakya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda noktaladı. 76 kilodaki efsane sporcumuz, finalde Ukraynalı Alpyeyeva 6-0 yenilerek gümüş madalya aldı. 8. Avrupa şampiyonluğunun kıyısından dönen Yasemin, ayakkabılarını mindere bırakıp güreşe veda etti. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 59 kilado Bediha Gün de finalde rakiplerine mağlup olunca gümüş kazandılar. 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ise üçüncülük maçını kazanıp bronz madalya elde etti. Elvira Süleyman Kamaloğlu ve Nesrin Baş da adlarını finale yazdırdılar. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yasemin Adar'a Türk güreşine yaptığı katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.