Haber hattı

Rotayı eksi hocasına çevirdi!

Voleybol Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin yenilgisi sonrası baş antrenör Marco Fenoglio ile yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana, yeni hocasını buldu. Sarılacivertli takım, Bernardo Rezende'ye resmi teklifte bulundu ancak 'aile faktörü' sebebiyle Brezilyalı antrenör geri dönüşte bulunmadı. Bunun üzerine Fenerbahçe, 2013- 16 arasında takımın başında olan Marcello Abbondanza ile sözlü anlaşmaya vardı. Rezende'den olumlu yanıt alınamazsa; İtalyan antrenör ile imzalar atılacak. İki maç kazanan takımın finale çıkacağı seride ikinci mücadele yarın 13.30'da oynanacak. Kanarya galip gelirse üçüncü sınav olacak.



Mersin&F.Bahçe final aşkına

Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Çimsa ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de yarı final maçlarına çıkıyor. Mersin ekibi, Valencia ile kozlarını paylaşacak, mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Avrupa Ligi yarı final play-in turunda da Valencia ile eşleşen ÇBK Mersin, ilk sınavı kaybetmiş, ikinci müsabakayı kazanmıştı. F.Bahçe ise Çekya kulübü USK Prag karşısına TSİ 18.30'da çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez final oynama başarısı gösterecek.



Kanarya, Bayern'i devirdi

THY EuroLeague'de normal sezonun son hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 89-77 mağlup etti. Alman rakibi karşısında müsabakayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, ilk yarıyı da 46-31 önde kapattı. Kanarya'da Nigel Hayes 24 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. 11'er sayı kaydeden Tarık Biberovic, McCollum, Nicolo Melli ve Wade Baldwin ise ilginç bir istatistiğe imza attılar. Bayern Münih'te 26 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Carsen Edwards'in çabası takımına yetmedi.