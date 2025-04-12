VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde finalde!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0 yapan VakıfBank, finale yükseldi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen
VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Bosetti, Frantti, Deniz Uyanık)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Rettke)
Setler: 20-25, 25-19, 26-24, 25-20
Süre: 120 dakika (27, 28, 35, 30)