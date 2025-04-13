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Giriş Tarihi: 13.4.2025 14:55 Son Güncelleme: 13.4.2025 15:10

Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti

Efeler Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana’yı mağlup etti

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

GALATASARAY: Ahmet Tümer, Jean Patry, Ivan Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Victor Cardoso, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu

BAŞANTRENÖR: Umut Çakır

FENERBAHÇE: Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin

BAŞANTRENÖR: Slobodan Kovac

SETLER: 25-23, 25-14, 25-23

SÜRE: 96 dakika (33, 27, 36)

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Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti
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