Kerem Kamal'dan altın madalya

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk altın madalya dün geldi. Erkeklerde mindere çıkan Kerem Kamal, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcumuz, 63 kilo finalinde Ermeni Karen Aslanyan ile karşılaştı. Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kerem, 2022 Budapeşte'den sonra ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 130 kiloda Hamza Bakır gümüş, 77 kiloda Ahmet Yılmaz ise bronz madalya aldı.



ÇBK MERSİN EN BÜYÜK OLMAK İÇİN PARKEDE

Ülkemizi Avrupa arenasında gururla temsil eden Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda bugün finale çıkıyor. Mersin ekibi, Fenerbahçe'yi eleyen Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile kozlarını paylaşacak. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Tarihinde ikinci kez finale çıkacak ÇBK Mersin, Prag'ı geçip son 2 yıldır kazanmaya yaklaştığı kupayı bu sezon almak istiyor. Başantrenör Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı ekip, 2023'te Fenerbahçe'ye finalde yenilirken, geçen sezon ise Avrupa dördüncüsü olmuştu. KANARYA 3.'LÜK SINAVINDA

Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçında saat 18.00'de İspanya temsilcisi Valencia karşısına çıkacak. Son iki yılın şampiyonu Kanarya, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.



F.BAHÇE, ASLAN'I YAKALADI VAKIFBANK FİNALE ÇIKTI

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Sarılacivertliler, yeni başantrenörü Abbondanza yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Burhan Felek'te oynanan mücadelede F.Bahçe, setleri 27-25, 25-18 ve 25-11 kazandı. Serinin üçüncü ve son maçı yarın Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. VakıfBank ise Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan VakıfBank, G.Saray-F.Bahçe eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NE 2 DAKİKA YETTİ

PLAY-OFF mücadelesi nefesleri kesiyor. Ankara Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u son anlardan bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek yarışta iddialı konuma geldi. İlk devresi golsüz geçilen maçta Başkent temsilcisi, 82'de Arda Hilmi ve 83'te Malaly Dembele'nin golleriyle galibiyete uzandı. Keçiörengücü, puanını 51'e yükseltip 7. sıraya çıktı. İstanbulspor ise 52 puanda kaldı. Gelecek hafta Keçiörengücü, Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.

AMED FK DEPLASMANDA ŞANLIURFA'YI DEVİRDİ

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Amed FK, deplasmanda Şanlıurfa'yı 1-0 yendi. Puanını 51'e çıkaran konuk takım 8. sıraya yükseldi. Ş.Urfa ise 37'de kaldı.



BURSASPOR, BALIKESİR'DE ŞAMPİYONLUĞA ÇIKIYOR

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bugün mutlu sona ulaşabilir. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından eski günlerine dönmek isteyen yeşil-beyazlılar, Artvin Hopaspor'u mağlup ederse, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek. Ev sahibi takımın sahasının tadilatı nedeniyle, Balıkesir Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Bursaspor seyircisi, satışa çıktıktan kısa bir süre sonra biletleri tüketti. 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, "kapalı gişe" oynanacak.