Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olan milli halterci Kaan Kahriman’ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, erkekler 67 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli halterci Kaan Kahriman'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak erkekler 67 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Kaan Kahriman'ı tebrik ediyorum. Adını zirveye yazdıran milli haltercimizin başarılarının devamını diliyorum. Erkekler 67 kiloda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Ferdi Hardal'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."