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Giriş Tarihi: 15.4.2025

Harun’dan altın madalya

Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcumuz, koparmada 112 kilo kaldırarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Cansel Özkan da aynı kategoride bronz aldı

Harun’dan altın madalya
Moldova'da devam eden 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Harun Algül koparmada altın madalya kazandı. 55 kiloda podyuma çıkan Harun, 112 kilogramlık derecesiyle kürsünün ilk sırasına çıkarken silkmede 129 kg. ile yedinci, toplamda ise 241 kg.'lık derecesiyle 5. sırada yer aldı. Bu sıkletteki diğer sporcu Muammer Şahin koparmada 109 kilogram, silkmede 120 kilogram ve toplamda 229 kilogramlık derecelerle yarışmayı tamamladı. Cansel Özkan da kadınlar 55 kiloda mücadele ederken koparmada 91 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti.
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Harun’dan altın madalya
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