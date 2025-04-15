Harun’dan altın madalya

Moldova'da devam eden 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Harun Algül koparmada altın madalya kazandı. 55 kiloda podyuma çıkan Harun, 112 kilogramlık derecesiyle kürsünün ilk sırasına çıkarken
silkmede 129 kg. ile yedinci, toplamda ise 241 kg.'lık derecesiyle 5. sırada yer aldı. Bu sıkletteki diğer sporcu Muammer Şahin koparmada 109 kilogram, silkmede 120 kilogram ve toplamda 229 kilogramlık derecelerle yarışmayı tamamladı. Cansel Özkan da kadınlar 55 kiloda mücadele ederken koparmada 91 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti.