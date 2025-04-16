60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı!

"EN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİRİ DE, TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SUNMAK"

Türkiye'nin gurur kaynağı ve uluslararası alanda büyük saygınlığı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun heyecanını paylaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, "Bu köklü organizasyon, yarım asrı aşan bir süredir ülkemizde düzenlenmekte olup, uluslararası yol yarışları arasında seçkin ve başarılı bir konuma sahiptir. 1963 yılında 'Marmara Turu' olarak başlayan bu anlamlı yolculuk, 1965 yılında uluslararası bir kimlik kazanmış ve 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığımız himayesi altına alınmıştır. 1968 yılında yapılan bir değişiklikle, yarışmanın adından 'Marmara' ifadesi çıkarılarak Türkiye vurgusu güçlendirilmiş ve uluslararası alandaki dördüncü yılında bugünkü saygın ismiyle, 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Turu' olarak anılmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Türk bisikletinin gelişimine önemli katkılar sağlamış ve dünya bisikletinde kendine özgü bir yer edinerek bir marka değeri oluşturmuştur. Her yıl, dünyanın en seçkin bisiklet takımlarını ülkemizin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında ağırlamaya devam etmektedir. Bu organizasyonun en önemli hedeflerinden biri de, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmaktır. Belirlenen özel rotalar sayesinde, yarış boyunca yapılan havadan çekimlerle ülkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri tüm dünyadaki izleyicilere aktarılmaktadır. Bu sayede, sporun birleştirici gücüyle birlikte, ülkemizin kültürel mirası ve doğal güzellikleri de gözler önüne serilmektedir" şeklinde konuştu.

"5 KITADA YAKLAŞIK 200 ÜLKEDE MİLYONLARCA HANEYE ULAŞACAK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek de organizasyonun Türkiye'nin tanıtıma büyük katkısı olacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuz tarafından 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 5 kıtada yaklaşık 200 ülkede milyonlarca haneye ulaşacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turumuzun sadece ülkemizde değil, dünya genelinde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlayan en büyük organizasyonlardan biri olduğunu öncelikli olarak ifade etmek isterim. Böylesine büyük bir organizasyonun gerçekleştirilmesi elbette büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Ülkemiz spor organizasyonlarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu bir defa daha tüm dünyaya göstereceğine olan inancımız tamdır. 27 Nisan'da başlayıp, 4 Mayıs tarihinde bitecek ve toplam 8 etaptan oluşacak olan bu zorlu mücadelede sporcu ve teknik heyetlerimizin yanı sıra organizasyonda görev alacak olan tüm paydaşlarımıza başarılar dilerken; sportif açıdan uluslararası alanda böylesi önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi noktasında himayeleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak' a saygılarımı arz ediyor, federasyon başkanımız Emin Müftüoğlu'na başarılar diliyorum. Ayrıca ülkemizin spor turizmi açısından tanımında bizi yalnız bırakmayan Türk Sporunun destekçisi sponsorlarımıza da teşekkür ediyor, kazasız yarışlar temenni ediyorum" diye konuştu.