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Giriş Tarihi: 16.4.2025 21:04

Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart oldu!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi. Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.

AA
Efeler Ligi’nde ilk finalist Ziraat Bankkart oldu!

Arkas Spor: 1 - Ziraat Bankkart: 3, Ziraat Bankkart serinin 2 maçını da kazanarak finale yükseldi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)

Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

Süre: 116 dakika

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Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart oldu!
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