Galatasaray, Fenerbahçe’yi devirdi finale kaldı!

Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu maçın ilk setinde özellikle hücumda Jean Patry ile etkili oldu. İlk sette özellikle hücumda rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı takım, son olarak Atanasov'un bulduğu sayıyla ilk çeyreği 25-20 önde bitirdi.

Maçın ikinci seti daha çekişmeli geçti. Çoğunlukla Galatasaray HDI Sigorta'nın önde götürdüğü 2. sette Fenerbahçe Medicana, beraberliği sağladıktan sonra Ngapeth'in servisinden bulduğu sayıyla öne geçti (13-12). Bu sayıdan sonra daha etkili savunma yapan sarı-kırmızılı takım, rakipte Kaan Gürbüz'ün de yaptığı hata sonrası 3 sayılık farkı yakaladı (17-14). Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan Fenerbahçe Medicana da Arslan Ekşi'nin hatası sonrası 24-24'lük beraberliği yakaladı ve set uzadı. Sarı-lacivertliler, Hakkı Çapkınoğlu'nun bloğu sonrası 2. seti 31-29 kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta, 3. setin ortalarında Jean Patry'nin bloğuyla 7 sayılık farkı yakaladı (10-17). Bu sayıdan sonra mola alan Fenerbahçe Medicana, Kaan Gürbüz ile sayılar bulmaya çalışsa da Galatasaray HDI Sigorta iyi savunma yaparak rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermedi ve 3. seti 25-19 kazandı.

Karşılaşmanın 4. seti karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-kırmızılılar, setin ortalarında Zaytsev'in bloğunda 3 sayılık fark yakaladı (14-17). Bu sayıdan sonra oyun üstünlüğünü bırakmayan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Mert Cuci, Yasin Aydın)

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Jean Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov, (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Cardoso)

Setler: 20-25, 31-29, 19-25, 22-25

Süre: 129 dakika (26, 42, 28, 33)