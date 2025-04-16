Kaan Avrupa şampiyonu!

Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir sporcumuz daha büyük başarıya imza attı. Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda Kaan Kahriman, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 67 kiloda mücadele eden 20 yaşındaki sporcumuz; koparmada 146 kilo kaldırarak altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya elde etti ve toplamda da 316 kiloyla kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Yine 67 kiloda Ferdi Hardal ise koparmada 140 kiloyla gümüş, silkmede 165 kiloyla bronz alırken toplam 305 kiloyla Avrupa üçüncülüğü elde etti.