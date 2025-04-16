Arda az oynadı ama çok kazandıracak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i transfer etmek için kesenin ağzını açtı. Kırmızı Şeytanlar'ın, 20 yaşındaki yıldız için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde, Arda'nın eski kulübü F.Bahçe yüzde 20 pay alacak. Bu da kasaya tam olarak 12 milyon Euro'nun girmesi anlamına geliyor. Bu sezon 34 maçta 1233 dakika sahada kalan Arda, 3 gol-7 asistle oynadı. La Liga'da 21 maçta 774 dakika süre aldı. 1 gol-4 asistle takıma katkı verdi.

CRİSTİANO RONALDO 2 YILLIK İMZAYI ATIYOR

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Real Madrid'e geri döneceği konuşulan 40 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da kalacak… İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Ronaldo, Al Nassr ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatma konusunda anlaşma sağladı. 2026 Dünya Kupası'na katılmak ve 1000 gole ulaşmak (Şu ana kadar 934 gol attı) isteyen Ronaldo'nun, bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Suudi Arabistan'da kaldığı aktarıldı. Al Nassr'da senelik 200 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun yeni ücretine ise değinilmedi.

F.BAHÇE OPET'TE GARNİER GİTTİ, MİGUEL MENDEZ GELDİ

F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin ile bugün başlayacak Süper lig Final serisi ilk maçı öncesi radikal bir kararla hoca değişimine gitti. 2017-2019 ile 2023- 25 yılları arasında görev yapan ve kulübe 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Valerie Garnier ile yollar ayrıldı. Yerine İspanya Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran Miguel Mendez geçirildi. Mendez, F.Bahçe Opet ile ilk maçına bugün 19.00'da çıkacak.