Bir yarıştan fazlası!

Bu yıl 60.'sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, federasyon başkanı Emin Müftüoğlu, eski federasyon başkanı Ünal Tolun, 1974 yılının genel klasman 1'incisi Seyit Kırmızı ile 2001 ile 2003 yıllarının genel klasman 1'incisi Mert Mutlu ve sponsor kurum temsilcileri katıldı. Hasan Yıldırım, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkıda bulunduğunu belirtirken, Emin Müftüoğlu, "2008 yılından bu yana UCI değerlendirmelerinde en üst sırada yer alan bu organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her yıl daha da büyüyor. 60. yılında da her etabı ayrı bir heyecan ve güzellikle dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazanacak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sadece bir yarış değil; Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da çok değerli bir organizasyon" dedi. Hakan Bebek ise "Türkiye'nin spor organizasyonlarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu bir defa daha tüm dünyaya göstereceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

190 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

27 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak yarış, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. 1153 kilometrelik yarışın kazananı Turkuaz Forma'nın sahibi olacak. 8 etaplık mücadelenin yapılacak canlı yayınlarla 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşması bekleniyor.



13 ÜLKEDEN 23 TAKIM KATILIYOR

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 3 World Tour Team, 13 Pro Team, 7 Continental Team olmak üzere 23 takım katılacak. 13 ülkeden sporcunun yer alacağı pelotonda en fazla sporcu ile mücadele edecek 3 ülke İspanya, Belçika ve İtalya oal cak.