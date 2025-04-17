Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Giriş Tarihi: 17.4.2025 20:26

Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti ve 2’nci maç için avantaj sağladı.

DHA
Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Eczacıbaşı, ilk seti 14-25, 2'nci seti de 12-25'lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2'nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayacak.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, (Eylül Akarçeşme Yatgın)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Jack, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Rettke (Şebnem Simge Aköz)

SETLER: 14-25, 12-25, 14-25

SÜRE: 1 saat 15 Dk

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz