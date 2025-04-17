Haber turu

KADIN TENİSÇİLERİMİZ LİTVANYA'DA TARİH YAZDI

Kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamlayan Milli Takımımız, Litvanya'da yapılan Dünya Grubu Play Off'larına yükselme maçında ise Macaristan'ı 2-0 mağlup etti. Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1; Zeynep Sönmez de Anna Bondar'ı 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İlk kez Play-off'larda mücadele etme hakkı kazanan milliler, Kasım ayında Dünya Grubu elemelerine yükselmek için mücadele edecek.



11. KATTAN DÜŞEN BOUPENDZA ÖLDÜ

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen ve 36 maçta 22 kez ağları sarsarak kariyerinin tek gol krallığını kazanan Aaron Boupendza, vefat etti. Son olarak Çin'in Zhejiank FC takımında oynayan Gabonlu futbolcunun, yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği açıklandı. Çin Polisi, Boupendza'nın ölümü ile ilgili üç ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kardeşi ile yaşadığı tartışma sonrası 11. kattan aşağı atıldığı iddası. İkincisi, kazara düşme, üçüncüsü ise intihar. Rapid Bükreş'te tecrübeli futbolcunun hocalığını yapan Sumudica kötü haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Deneyimli hoca, "Boupendza benim çocuğum gibiydi. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğdu. Ölümü benim için çok büyük bir darbe" dedi.



DERBİYİ ALAN G.SARAY İLE ZİRAAT BANKKART FİNALDE

SMS Grup Efeler Ligi yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu: Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta... Günün ilk karşılaşmasında Arkas Spor'a konuk olan Ziraat Bankkart, mücadeleyi 3-1 kazandı. Seride durumu 2-0'a getiren kırmızı-beyazlılar zafere uzandı. Akşam oynanan derbide ise Galatasaray HDI Sigorta, ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı ve finalde Ziraat Bankart'ın rakibi oldu. İki ekip şampiyonluk mücadelesi verecek. Kanarya ise 3-4'üncülük etabında Arkas Spor ile karşılaşacak.