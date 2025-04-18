Haber turu

Yılın koçu Jasikevicius

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague tarafından onurlandırıldı. Litvanyalı koç, 2024-25 sezonunda "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü. 49 yaşındaki deneyimli isim, Avrupa Ligi'nde görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen bu ödülü ilk kez kazandı. Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, EuroLeague'de normal sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Playoff'ta Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Bu ödüle Fenerbahçe antrenörü olarak daha önce 2017'de Obradovic layık görülmüştü.



Ölüm nedeni kaza!

ÇİN'DE Zhejiang FC forması giyen ve çarşamba günü bir binanın 11. katından düşerek 28 yaşında hayatını kaybeden Aaron Boupendza'nın ölüm nedeni belli oldu. Gabonlu yıldızın vefatı cinayet ihtimalini de akıllara getirse de güvenlik güçleri soruşturmayı tamamladı. Hangzhou Bölge Polisi'nden yapılan duyuruda Boupendza'nın ölümünün kazara olduğu açıklandı ve soruşturmanın kapatıldığı belirtildi. Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda attığı 22 golle Süper Lig'de krallık tacını takarak dikkatleri üzerine çekmişti.



Kanarya, Zenit'le 3 yıl uzattı

FENERBAHÇE, Rus ekibi Zenit ile 2023'te imzalanan iş birliği anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını ve bu birliktelik çerçevesinde birçok projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek. Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.