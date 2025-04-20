Haber turu

Lider Barcelona pes etmedi 90+7'de Raphinha ile güldü

La Liga'da lider Barcelona ile Celta Vigo arasındaki maç nefes kesti. Katalan devi, karşılaşmayı uzatmada bulduğu golle 4-3 kazandı. Barça, 12'de Ferran Torres ile öne geçse de 3 dakika sonra Iglesias cevap verdi: 1-1. Celta'da ilk golün sahibi Iglesias, 52 ve 62'de sahneye çıkarak hat-trickle durumu 3-1'e getirdi. Ancak Barcelona pes etmedi. 64'te Olmo ve 68'de Raphinha ile eşitliği sağladı. 90+7'de Raphinha'nın penaltı golüyle zafere uçtu. 73 puana yükselen Barcelona, R.Madrid ile farkı 7'ye çıkardı.

Bayern Münih şovla kazandı Harry Kane 60. golünü attı

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında şov yaptı ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bavyera ekibine galibiyeti 12'de Kane, 19'da Laimer, 36'da Coman ve 56'da Kimmich getirdi. Bayern Münih'te kilidi açan Harry Kane, Bundesliga'da 60 maçta 60 gole ulaştı. Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Münih, 72 puana yükseldi.

Ballon d'Or ve Devler Ligi için Wirtz'in tercihi Real Madrid

Almanların altın çocuğu Florian Wirtz, Avrupa'nın devlerinin listesinden düşmüyor. Bayer Leverkusen forması giyen 21 yaşındaki yıldız için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Bild'de yer alan habere göre; Manchester City, Bayern Münih ve Real Madrid'in yakından ilgilendiği Wirtz, bu ekipler arasından önceliği Madrid'e verdi. Oyuncunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or'u kazanmak istediği ve İspanyol devinin bu konuda kendisi için en büyük şans olduğuna inandığı yazıldı.

Kupasına kavuştu!

TÜRKİYE Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, dün Bodrum maçından sonra kupasını aldı. Süper Lig'e merhaba diyen Fırtına'da büyük coşku vardı.