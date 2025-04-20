Vakıfbank, Fenerbahçe’ye karşı 2-0 yaptı!

Müsabakanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Üstünlük sık sık el değiştirirken VakıfBank, çaprazdan aldığı sayılarla skoru 13-11 yaptı ve Fenerbahçe Medicana'ya mola aldırdı. Moladan sonra Vargas ile arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli takım, birinci seti 25-22 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe Medicana karşısında Ryk'ın performansıyla üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, bu seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set dengeli bir oyunla başlarken ortadan hücumlarla etkili olan VakıfBank, 16-12'lik üstünlük yakaladı. Bu sette üst üste hatalar yapan Fenerbahçe Medicana karşısında 5-0'lık (15-23) seri yakalayan sarı-siyahlılar, skor avantajını korudu ve üçüncü seti 25-19 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete Fenerbahçe Medicana 3-0'lık seriyle başladı. Savunmada sorun yaşayan ve hatalar yapan sarı-lacivertli takım karşısında arka arkaya sayılar bulan VakıfBank, 5-0'lık seri yakalayarak 7-4 öne geçti. Vargas ve kenardan oyuna dahil olan Arelya Karasoy'la skor üreten Fenerbahçe Medicana, farkı 1 sayıya indirdi: 12-13. VakıfBank, sarı-lacivertli takımın hücumlarını iyi karşıladı ve 4 sayılık (14-18) avantaj yakaladı. Vargas'ın üst üste ace'leriyle temposunu artıran Fenerbahçe, eşitliği yakaladı: 19-19. VakıfBank, son bölümü oldukça çekişmeli geçen dördüncü seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşacağı serinin üçüncü karşılaşması 22 Nisan Salı günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Stysiak, Meliha İsmailoğlu Diken)

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Frantti)

Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 23-25

Süre: 121 dakika (29, 31, 29, 32)