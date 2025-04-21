Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları heyecanı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, DHL Express ana sponsorluğunda organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla başlıyor.

25 Nisan'da Çanakkale Zafer Kupası için yarışacak ekipler, 23 Nisan coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan hareket edecek. Milli Egemenlik ruhuyla Dolmabahçe açıklarında Ata'ya saygı duruşuyla başlayacak yarışları özel seyir teknesinden takip etmek üzere değerli basın temsilcimizi davet etmek ister, katılımınızdan mutluluk duyarız.

YARIŞ START

Yer: Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi-İstanbul

Tarih: 23 Nisan 2025-Çarşamba

Saat: 11.30-12.30