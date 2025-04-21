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Giriş Tarihi: 21.4.2025 14:40

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları heyecanı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Zafer Kupası için ekipler İstanbul’dan start alıyor. Yarışacak ekipler, 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Boğazı'ndan hareket edecek.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları heyecanı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, DHL Express ana sponsorluğunda organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla başlıyor.

25 Nisan'da Çanakkale Zafer Kupası için yarışacak ekipler, 23 Nisan coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan hareket edecek. Milli Egemenlik ruhuyla Dolmabahçe açıklarında Ata'ya saygı duruşuyla başlayacak yarışları özel seyir teknesinden takip etmek üzere değerli basın temsilcimizi davet etmek ister, katılımınızdan mutluluk duyarız.

YARIŞ START

Yer: Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi-İstanbul

Tarih: 23 Nisan 2025-Çarşamba

Saat: 11.30-12.30

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Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları heyecanı başlıyor
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