Köklere olan bağımız insanlığa umut veriyor

Rusya'nınSt. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, dün yapılan ödül töreni ile sona erdi. "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcıların yer aldığı törende Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan da ödül aldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kapanış konuşmasını gerçekleştirirken şu ifadeleri kullandı:insanlığa yeni umut ve yön sunacak kadar güçlü. Bu forumdaki her tartışma ve fikir alışverişi, dünyanın dört bir yanından gelen değerli katılımcıların paylaştığı bir gelecek vizyonunu bir kez daha güçlendirdi.""Geçmiş olmadan gelecek yoktur. Okçulukta dediğimiz gibi önce geri çekmeden ileri bir ok atamazsınız. Etnospor kültürünün misyonu tam olarak budur.Geleneksel sporların ve oyunların geçmişin kalıntıları olmadığını, aksine insanlığın geleceği için bir umut kaynağı olduğunu gördük."