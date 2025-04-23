Haber turu

F.Bahçe Beko ilk adımı attı

BASKETBOLDA THY Avrupa Ligi playoff etabı ilk maçında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Paris Basketbol'u 83-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadelede ilk çeyreği sarı-lacivertliler 22-18 geride kapattı. İkinci periyotta ağırlığını koyan Kanarya, soyunma odasına 49-42 üstün gitti. Paris üçüncü çeyrekte farkı 1'e indirdi: 63-62. Son bölümde rakibinin dönüşüne izin vermeyen F.Bahçe, parkeden 83-78 galip ayrıldı. Anadolu Efes ise Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a deplasmanda 87-83 yenildi. Serilerde ikinci maçlar yarın oynanacak. 3 galibiyet alanlar, Dörtlü Final'e kalacak.



Zeynep Sönmez, ABD'de ANA TABLODA

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi. Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı. 22 yaşındaki raket, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı. Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.



Milli futbolcular için kulüplere 7.5 milyon €

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası sonrası milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere yapılan ödemeleri açıkladı. 2020-2024 yıllarını kapsayan süreçte, elit seviyeden amatör liglere kadar geniş bir yelpazede yer alan takımlara yapılan ödemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre Türk kulüpleri, 4 yıllık süreçte toplam 7.5 milyon Euro gelir elde etti. En yüksek ücreti 1 milyon 820 bin 940 Euro ile F.Bahçe kazandı. G.Saray 1 milyon 195 bin 489 Euro ile ikinci sıraya yerleşirken, Beşiktaş 747 bin 697 Euro'yla üçüncü oldu. Trabzonspor da 738 bin 906 Euro kazandı.



Tüm maçlar aynı gün aynı saatte

TRENDYOL 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. 36. hafta karşılaşmalarının 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı daha önce duyurulmuştu. Lider Kocaelispor'un şampiyonluğunu ilan ettiği ligde play-off ve düşme hattında büyük heyecan yaşanıyor. İşte 37. haftanın maçları: Çorum-Şanlıurfa, Erzurum-Ümraniye, Keçiörengücü- Ankaragücü, Eroksporİstanbul, Pendik- Karagümrük, Manisa-Bandırma, Gençlerbirliği-Sakarya, Iğdır-Kocaelispor, Amed- Adanaspor, Bolu-Yeni Malatyaspor.