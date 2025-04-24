60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 23 takıma ev sahipliği yapacak!

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 3 World Team, 13 Pro Team, 7 Continental Team olmak üzere 23 takım,161 bisikletçi katılacak.

Uluslararası dev organizasyonu ile 8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 2025 yılında ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.

YILDIZ SPORCULAR

TUR'a tırmanış ustalarından öne çıkan bisikletçiler: 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Genel Klasman şampiyonu "Profesör" lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ile genç ve gelecek vaadeden yokuşçu Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck) olacak.

Sprinter olarak öne çıkan isimler: İtalya ve Fransa Turu'nda etap zaferleri olan Avrupa şampiyonu Elia Viviani (Lotto) ile dünyanın en iyi sprinterlerinden ve klasik yarışçılarından, 2 anıtsal yarış Milano-Sanremo ve Flandre Turu şampiyonu 4 kez de Tour de France etap zaferi kazanan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) TUR'a heyecan katacak.

EN ÇOK KATILAN TAKIMLAR

2025 yılında 60.yılını kutlayacak dev organizasyona en çok katılım gösteren ekiplerin başında 14. kez katılacak olan XDS Astana Team ve VF Group Bardiani-CSF-Faizané geliyor. İspanyol temsilcisi Caja Rural-Seguros RGA da 13. Kez, Amerika Birleşik Devletleri takımı Team Novo Nordisk 10.kez ve Belçika temsilcisi Lotto 11. Kez TUR 2025 yollarında mücadele edecek.

BAŞARILI TAKIMLAR

Team Picnic PostNL (Hollanda), TUR'da elde ettiği 10 etap galibiyeti ve 1 genel klasman şampiyonluğuyla en başarılı WorldTour takımları arasında.

XDS Astana Team (Kazakistan), 2 genel klasman zaferi ve 5 etap galibiyetiyle TUR tarihinde iz bırakmış durumda.

VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya), 11 etap galibiyetiyle ProTeam seviyesinin en üretken ekiplerinden biri.

TUR'un unutulmaz anlarından biri, Lotto takımının 2016 Aksaray-Konya etabındaki çapraz rüzgâr stratejisiyle hafızalara kazınmıştı.

2025 yılında 60. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda takımlar, 8 etap boyunca 1000 kilometrenin üzerinde bir parkurda mücadele edecek.