Emin Müftüoğlu: Bu ülkeyi bundan daha iyi nasıl tanıtabilirsiniz ki?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), yarın Antalya Atatürk Parkı'nda start verecek.

Organizasyon öncesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, "Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Bugün 60. yıldayız ve bu 60. yılda önemli parkur değişiklikleri yapıldı. Antalya'dan İzmir'e gidiyoruz. Bu yıl İzmir Karşıyaka'da bitireceğiz. Olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları burada mücadele edecekler. Burada dünyanın önemli sporcuları var. Yokuştaki sporcular ayrı, sprinttekiler ayrı mücadele edecek. Takımlar da forma için ayrı mücadele edecek. Çok büyük bir mücadeleye sahne olacak bir tur" diye konuştu.

"BİR SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ AMA ÇOK KOLAY DEĞİL''

Türk takımlarının ve Türk sporcularının şanslarına dair de değerlendirmelerde bulunan Başkan Müftüoğlu, "Bizim takımlarımızda da yabancı sporcular var. Daha önce bu turu alan sporcumuz da var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Konya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto'da yabancı sporcumuz yok. Onlar da forma ve sprintte şampiyon olmuş Ahmet Örken, Ramazan Yılmaz gibi sporcular var. Bunlar sprintlerde ve hızlı etaplarda madalya şansı arayacaklar. Yokuşlarda elbette şansları var. İstanbul takımındaki yabancı sporcular yokuşlarda biraz daha öndeler ama son dönemde Mersin oturumunda Ahmet Örken yokuşlarda çok başarılıydı. Bir sürpriz yapabiliriz ama çok kolay değil. Türk sporcular daha önce de yarıştıkları için bir avantajları var. Fakat bu bir takım yarışması olduğu için sporcuların çok iyi olması yetmiyor. Takımın o günkü havasının da çok iyi olması gerekiyor" şeklinde konuştu.



"BU ÜLKEYİ BUNDAN DAHA İYİ NASIL TANITABİLİRSİNİZ Kİ?"

Turun ülke tanıtımı açısından öneminin de altını çizen Müftüoğlu, "Anlaşmalarımızı hemen hemen yaptık. 5 kıtada, 190 ülkede yayın yapılacak. Hem özet olarak, hem highligt olarak hem de canlı olarak. Ülke tanıtımı için bu çok önemli. Bu ülkeyi bundan daha iyi nasıl tanıtabilirsiniz ki? Çünkü havadan hem sportif heyecan hem de organizasyonla birlikte ülkenin tanıtımını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Emin Müftüoğlu, son olarak İhlas Haber Ajansı'na da bugüne kadar vermiş olduğu destekler sebebiyle teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

