60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Antalya-Antalya etabını Simon Dehairs kazandı!

132 kilometrelik zorlu Antalya-Antalya etabının galibi Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs, etap zaferini, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım" şeklinde değerlendirdi.

Dehairs, sözlerini şöyle tamamladı;

"Bu ilk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zaferimi kazanabilirim. 7 ve 8'inci etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum."