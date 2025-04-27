60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Antalya-Antalya etabını Simon Dehairs kazandı!

23 ülkeden 160 sporcunun katıldığı 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye) 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile başladı. Saat 10.20'de Antalya Atatürk Parkı'ndan verilen startla bisikletçiler pedal çevirmeye başladı.
Start noktasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayatı ve yönetim kurulu üyeleri ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu.
GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU TUR'DA
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu geçen yıl şampiyon olarak tamamlayan Frank Van Der Broek 2025'te iddialı olduğunu söyledi ve ilk etapta pelotonun içinde pedal çevirmeye başladı.
132 kilometrelik zorlu Antalya-Antalya etabının galibi Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs, etap zaferini, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım" şeklinde değerlendirdi.
Dehairs, sözlerini şöyle tamamladı;
"Bu ilk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zaferimi kazanabilirim. 7 ve 8'inci etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum."
TURKUAZ MAYOYU SIMON GİYECEK
60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Genel Ferdi Klasman Birinciliğine yükselen Alpecin-Deceunnick Takımı'ndan Simon Dehairs giyecek. Yeşil Mayoyu da kazandığı için bu mayoyu Willem Smit giymeye hak kazandı. Beyaz mayoyu da Vinzent Dorn giyecek.
MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Turkuaz mayoyu Simon Dehairs'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi.
Yeşil mayoyu Simon Dehairs'e Antalya Valisi Hulusi Şahin teslim etti.
Beyaz mayoyu Jacop Smith'e Antalya Valisi Hulusi Şahin teslim etti.
TUR'A YARIN 167.4 KİLOMETRELİK KEMER-KALKAN ETABI İLE DEVAM EDİLECEK
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 167.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı yarın koşulacak ve TUR'un startı saat 12.00'de Kemer Olbia Parkı üzerindeki Deniz Caddesi'nden verilecek.