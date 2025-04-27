60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya - Antalya etabıyla başladı!

BAKAN BAK: "TÜRKİYE BÜYÜK BİR SPOR ÜLKESİ HALİNE GELDİ"

İlk etap öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60'ıncısının startını verdik. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği desteği biliyoruz. Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon. Ülkemiz spor turizmiyle, spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda. Antalya bizim marka şehrimiz spor turizmi açısından." dedi.

"CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

Bakan Bak, "23 takım 160 sporcu bugün 132 kilometrelik etabı tamamlayacak. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Pek çok futbol takımı da Antalya'da sezon arası kampları yapıyor. Bisiklet çok keyifli bir spor. İnsanları doğayla buluşturuyor. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Çağımızın sorunu obezite. Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz, bisiklet de insanı dinlendiren bir spor. Bu organizasyonda büyük bir emek var. 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Geleneksel bisiklet turunun oluşmasına emek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkes bu parkurumuzu da sahiplenmiş. Güzel bir tablo var. Biz başlattık inşallah kazasız belasız bir TUR olur. Gelecek yıllarda daha üst noktalara gelecek bu TUR. Daha güçlü takımların katılacağı TUR haline gelecektir. İnşallah güzel bir TUR olur. Esas hedefimiz ülkemizin spor turizmi kapasitesini artırmak. Spor turizminin de hedefimize katkı sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.