Tur 2025’te pedallar Antalya’da dönecek

Antalya'da bugün başlayacak 8 etap sonunda İzmir'de sona erecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025), basın toplantısı gerçekleştirildi. 60. yılına yakışır bir yarış düzenleyeceklerini belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
Çünkü himayelerinde yapıyoruz. Kendisi tarihte; sokakta ve caddede bisiklete binen ilk Cumhurbaşkanı, 2015 yılında. Ülkede bisiklet farklı bir boyuta geldi. Gittikçe yükselen bir trend var. Konya'daki velodrom, madalyalarımız bunların kanıtları.
Bir turun ötesidir bu yarış. Ülke olarak her şeyin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. TUR 2025'te 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, 1153 kilometre boyunca pedal çevirecek.