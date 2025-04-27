Tur 2025’te pedallar Antalya’da dönecek

Antalya'da bugün başlayacak 8 etap sonunda İzmir'de sona erecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025), basın toplantısı gerçekleştirildi. 60. yılına yakışır bir yarış düzenleyeceklerini belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu,Çünkü himayelerinde yapıyoruz. Kendisi tarihte; sokakta ve caddede bisiklete binen ilk Cumhurbaşkanı, 2015 yılında.Bir turun ötesidir bu yarış. Ülke olarak her şeyin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.