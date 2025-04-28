60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Kemer-Kalkan etabını Grosso kazandı

Antalya Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Asbaşkan Yunus Alperen Ayar, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin ve Genel Sekreter Sedat Fırat'ın katılımı ile Saat 12.00'de Kemer Olbia Park önünden verilen startla bisikletçiler zorlu etaba başladı.
KLASİK TOPLU ÇIKIŞ
Birinci etabı kazanan Simon Dehairs, ilk defa profesyonel bir yarışın lideri durumunda. Dehairs, daha önce Tour du Loir-et-Cher gibi bazı ikinci kategori yarışlarda liderliği kazanmıştı. Starttan önce: "Bugün finişin benim için çok zor olduğunu düşünüyorum" dedi.
İDDİALI İSİMLER
2 sene önce Kalkan'da sona eren ikinci etabı, Alpecin-Deceuninck takımı, Jasper Philipsen ile kazanmıştı. Bugün ise, Cyclo-cross yıldızı Tibor Del Grosso, takımın ikinci bir zafer için en büyük şansı olarak görünüyor.
Yine 2 sene önce Matteo Malucelli Kalkan'da etabı altıncı olarak tamamlamıştı. Bugün, puan klasmanında yeşil mayoyu taşıyor. İtalyan sporcu: "Finişe gelmeden son tırmanışın ardından olabilecek rüzgârdan biraz çekiniyorum " dedi.
Birinci etabı 3. sırada tamamlayan Jules Hesters kırmızı mayoyu taşıyor. Bugün Tırmanış puanı kazanılacak kapılar 20. ve 109. km'lerde geçilecek.
VE GERÇEK START VERİLİYOR
Nötral alanda yaşanan bazı teknik aksaklıklar sonrasında saat 12.20 itibariyle yarışın gerçek startı verildi.
11. kilometre geçilirken kaçış yok ve pelotonun temposunda tüm sporcular birlikte ilerliyor.
BİR JAPON BİSİKLETÇİNİN ANALİZİ
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda yarışan bir de Japon bisikletçi bulunuyor. 26 yaşındaki Tomoya Koyama Burgos-Burpellet-BH takımı ile ilk kez bir pro takımında forma giyiyor. Tomoya, "Takımdaki güçlü İspanyol arkadaşlarımla iyi bir karakter ortaya koyacağız" diyerek etaba başladı.
İLK KAÇIŞLAR
12'nci kilometrede 2 sporcunun atağına rastladık. Başka 2 sporcu da onları yakalamak için peşlerine takıldı. Atak yapan 2 sporcu Antoine Berlin (BIKE AID) ve dünkü kaçışta da yer alan tanınmış Türk sporcumuz Ahmet Örken (Spor Toto) pelotondan koptu. Günün ilk kategorize tırmanışı çıkarken yarışın lideri Simon Dehairs ana gruptan koptu. Önde 4 sporcu bulunuyor: Beyaz mayonun sahibi Willie Smit (China Glory-Mentech) ve Vinzent Dorn (BIKE AID) önde olan Antoine Berlin ve Ahmet Örken'e katıldı.
AHMET ÖRKEN TIRMANIŞ KAPISINI BİRİNCİ GEÇTİ.
20. kilometrede geçilen tırmanış primi sonuçları bizim de yüzümüzü güldürdü. Sonuçlar şöyle.
1. Ahmet Örken (Spor Toto),
2. Vinzent Dorn (Bike Aid),
3. Antoine Berlin (Bike Aid).
Kapı geçildikten sonra lider dörtlünün peşindeki gruptan ataklar geldi. 22. km'de zaman farkı 35 saniye oldu. Bu arada Genel Ferdi Klasman Birincisi Simon Dehairs yeniden grubun içinde yer aldı.
25'inci kilometrede dörtlü kaçış grubu, 1 dakika 25 saniye zaman avantajıyla önde pedal basmaya devam etti. Büyük bir atak yapan Mateusz Gajdulewicz (Masowsze Serce Polski) sonunda kaçış grubunu yakaladı ve sayı 5'e yükseldi. Konya takımından İhsan Ali Eğin de, onlarla pelotonun arasına girdi. Yarışta 30 kilometrenin ardından zaman farkı 1 dakika 45 saniyeye çıktı.
AHMET ÖRKEN SPRİNT PRİM KAPISINI 2.GEÇTİ
50.3 kilometre geçilirken etabın ikinci prim kapısı olan sprint dereceleri de belli oldu.
Sonuçlar şöyle:
1- Vinzent Dorn (BIKE AID), 2- Ahmet Örken (Spor Toto), 3-Willie Smit (China Glory-Mentech). Ahmet Örken'in tırmanış primi kapısını birinci geçmesinin ardından sprint kapısını da 2'nci geçmesi gerçekten alkışlanacak bir durumdu.
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISINI AHMET ÖRKEN 3'ÜNCÜ GEÇTİ,
Etabın 95.'inci kilometresi geride kalırken yine kaçış grubunda yer alan Ahmet Örken başarısına bir yenisini ekledi ve prim kapısını 3'üncü geçerek puan aldı. Sonuçlar şöyle:
1-Mateusz Gajdulewicz (Mazowse Serce Polski), 2-Willem Smit (China Glory-Mentech), 3-Ahmet Örken (Spor Toto). Willem Smit 2'nci etabı zaman limiti içinde tamamladığı için beyaz mayoyu yarınki Fethiye-Marmaris etabında giyecek. Yeni zaman farkı 2 dakika 46 saniye olarak verildi.
PELOTON HIZLANIYOR
Finişe 48 kilometre kala Alpecin-Deceunnick takımı ile Tietema Rockets ve Terengganu takımları tempo yapmaya başlayınca peloton hızlandı. Amaç öndeki kaçış grubunu yakalamak ve açılan zaman farkını eritmek. Bu aynı zamanda Kalkan finişinin de toplu halde yapılacağının bir işaretiydi.
AHMET ÖRKEN SON TIRMANIŞ KAPISINI DA İKİNCİ GEÇTİ
Etabın başından bu yana girdiği mücadelelerde haklı bir başarı yakalayan Spor-Toto Takımın sporcusu Ahmet Örken son tırmanış kapısını da 2'nci geçerek kırmızı mayoyu giyme durumunda iddialı hale geldi. Sonuçlar şöyle:
1-Vinzent Dorn (BIKE AID), 2-Ahmet Örken (Spor Toto), 3-Antoine Berlin (BIKE AID), 4- Mateusz Gajdulewicz (Mazowse Serce Polski). Etabın prim kapılarının geçişi tamamlandı. Yarın Fethiye-Marmaris etabında Vinzent Dorn kırmızı mayoyu giyecek. Örken rakibinin 1 puan gerisinde bulunuyor. Artık tüm hazırlıklar Kalkan finişi için yapılmaya başlandı.
MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Turkuaz mayoyu Tibor Del Grosso'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.
Yeşil mayoyu Jonas Rickaert'e Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz verdi.
Beyaz mayoyu Willem Smit'e İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin verdi.
Kırmızı mayoyu Vinzent Dorn'a Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı verdi.
TUR'A YARIN 175.9 KİLOMETRELİK FETHİYE-MARMARİS ETABI İLE DEVAM EDİLECEK
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna yarın yarışın en uzun etabı olan 175.9 kilometrelik Fethiye-Marmaris arasındaki yarış ile devam edilecek