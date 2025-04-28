60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Kemer-Kalkan etabını Grosso kazandı

VE GERÇEK START VERİLİYOR

Nötral alanda yaşanan bazı teknik aksaklıklar sonrasında saat 12.20 itibariyle yarışın gerçek startı verildi.

11. kilometre geçilirken kaçış yok ve pelotonun temposunda tüm sporcular birlikte ilerliyor.

BİR JAPON BİSİKLETÇİNİN ANALİZİ

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda yarışan bir de Japon bisikletçi bulunuyor. 26 yaşındaki Tomoya Koyama Burgos-Burpellet-BH takımı ile ilk kez bir pro takımında forma giyiyor. Tomoya, "Takımdaki güçlü İspanyol arkadaşlarımla iyi bir karakter ortaya koyacağız" diyerek etaba başladı.

İLK KAÇIŞLAR

12'nci kilometrede 2 sporcunun atağına rastladık. Başka 2 sporcu da onları yakalamak için peşlerine takıldı. Atak yapan 2 sporcu Antoine Berlin (BIKE AID) ve dünkü kaçışta da yer alan tanınmış Türk sporcumuz Ahmet Örken (Spor Toto) pelotondan koptu. Günün ilk kategorize tırmanışı çıkarken yarışın lideri Simon Dehairs ana gruptan koptu. Önde 4 sporcu bulunuyor: Beyaz mayonun sahibi Willie Smit (China Glory-Mentech) ve Vinzent Dorn (BIKE AID) önde olan Antoine Berlin ve Ahmet Örken'e katıldı.

AHMET ÖRKEN TIRMANIŞ KAPISINI BİRİNCİ GEÇTİ.

20. kilometrede geçilen tırmanış primi sonuçları bizim de yüzümüzü güldürdü. Sonuçlar şöyle.

1. Ahmet Örken (Spor Toto),

2. Vinzent Dorn (Bike Aid),

3. Antoine Berlin (Bike Aid).

Kapı geçildikten sonra lider dörtlünün peşindeki gruptan ataklar geldi. 22. km'de zaman farkı 35 saniye oldu. Bu arada Genel Ferdi Klasman Birincisi Simon Dehairs yeniden grubun içinde yer aldı.

25'inci kilometrede dörtlü kaçış grubu, 1 dakika 25 saniye zaman avantajıyla önde pedal basmaya devam etti. Büyük bir atak yapan Mateusz Gajdulewicz (Masowsze Serce Polski) sonunda kaçış grubunu yakaladı ve sayı 5'e yükseldi. Konya takımından İhsan Ali Eğin de, onlarla pelotonun arasına girdi. Yarışta 30 kilometrenin ardından zaman farkı 1 dakika 45 saniyeye çıktı.