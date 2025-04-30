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Giriş Tarihi: 30.4.2025 23:36

Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'ni 3'üncü tamamladı

Voleybol Efeler Ligi 3/4 Etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler sezonu 3. sırada tamamladı.

DHA
Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi’ni 3’üncü tamamladı

Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'ni 3'üncü bitirdi. Arkas Spor ise 4'üncü olarak sezona nokta koydu.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Seçkin Yener, Çevril Ebru Kaya

FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Ngapeth, Drzyzga, Jendryk, Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin (L), Batuhan Burak Güngör (L)

ARKAS SPOR: Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Gökcen Yüksel, Burakhan Tosun, Oztire, Can Koç, Ulas Onur Topbaşlı, Zenger (L), Cansın Savcı (L)

SETLER: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20

SÜRE: 1 saat 45 dakika

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Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'ni 3'üncü tamamladı
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