Şampiyon Ziraat Bankkart

Voleybolda bu sezon ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve CEV Kupası'nı alan Ziraat Bankkart, ligde de mutlu sona ulaştı. Başkent ekibi, SMS Grup Efeler Ligi'nde final etabının üçüncü karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. İlk iki karşılaşmadan da 3-0 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrılan Ziraat Bankkart, böylece şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp tarihinin 4. lig kupasını kaldıran Ziraat, ayrıca bu başarıya son 5 sezonda imza attı. Başantrenör Mustafa Kavaz da 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı takımıyla 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.



36 YILLIK HASRET

Galatasaray yine özlemini bitiremedi. Ligdeki 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana kupaya uzanamadı.



MVP MURAT YENİPAZAR

ZİRAAT Bankkart'ın pasör çaprazı Murat Yenipazar, final serisinde muhteşem performans sergiledi. 32 yaşındaki voleybolcu, etkili oyununun ödülünü MVP (En değerli oyuncu) seçilerek aldı. Bu karşılaşmanın en skorer ismi ise Ziraat Bankkart adına 23 sayı alan ABD'li Matthew Anderson oldu.