Ahmet Örken: Son güne kadar sert yarışlar olacak

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabında kırmızı mayoyu giyen Spor Toto'nun Türk sporcusu Ahmet Örken, "Kırmızı mayonun üzerimizde kalması adına yokuş kapılarından birinci geçmemiz lazım." dedi.

TUR 2025'in altıncı etabı olan Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) etabının startında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet, "Yarışa uygun hava şartları var. Tüm sporcular da dün dinlendi, kendilerini yeniledi. Son güne kadar sert yarışlar olacak. Önceliğimiz yine kaçış grubunda olmak. Kırmızı mayonun üzerimizde kalması adına yokuş kapılarından birinci geçmemiz lazım. Genel klasmanda da büyük bir çekişme yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Her sporcunun başarılı olmak için bu organizasyona geldiğini aktaran Ahmet, kaçış grubunda yer alan tüm bisikletçileri rakibi olarak gördüğünü dile getirdi.