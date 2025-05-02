Bu yarışta her şey var

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Antalya'da 27 Nisan'da başlayan TUR 2025, büyük bir heyecan ile devam ediyor. Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin güzelliklerinin ön plana çıktığı yarışta kıyasıya rekabet devam ediyor. Türkiye'nin turizm açısından tanıtımı için de büyük rol oynayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu hem etapların geçtiği bölgelerdeki yerel halk hem de turistler ilgiyle izliyor. Tırmanış etabı (4.) Marmaris-Akyaka bölümü, sporcuları da zorlayan hem yol hem de hava şartları ile devam etti.Zaman zaman atlı polislerin de etaplarda eşlik ettiği bisikletçiler, doğal güzelliklerin yanı sıra antik kentler başta olmak üzere tarihi bölgelerden de geçiyor.60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. gün heyecanı hava koşullarına takıldı. 151 km'lik Marmaris-Aydın etabı yoğun yağış sebebiyle durduruldu.Yol kenarında 7'den 70'e her yaştan bisikletsever, sporcuların geçişini büyük bir heyecanla bekliyor.