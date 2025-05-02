İşte 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 6. etabın kazananı

AHMET ÖRKEN KIRMIZI MAYO LİDERLİĞİNİ KAYBETTİ

Spor Toto'nun Türk bisikletçisi Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun liderliğini bu etapta kaybetti.

Kırmızı mayoda liderliğe, genel klasmanda da birinci olan Wout Poels yükseldi. Hollandalı sporcu turkuaz mayonun da sahibi olduğu için, 7. etapta temsili olarak kırmızı mayoyu Ahmet Örken giyecek.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

TUR 2025'İN 7. ETABI SELÇUK-ÇEŞME ARASINDA

TUR 2025'in 7. etabı yarın Selçuk'ta başlayacak ve Çeşme'de sona erecek.

Ege Denizi'nin ağırlıklı olarak sahil şeridinin kullanılacağı parkurda bisikletçiler, 144,2 kilometre pedal çevirecek.

Efes Antik Kenti'nden saat 11.00'de başlayacak etap, Çeşme'de Ilıca Caddesi'nde sona erecek.

"BİSİKLET ZOR VE AĞIR BİR SPOR"

TUR'un en keyifli ve zorlu etaplarından olan Selçuk (İsabey) – Selçuk (Meryem Ana) etabını önde tamamlayan XDS Astana sürücüsü Harold Martin Lopez zaferini, "Çok iyi hazırlandım, bu başarıya hazırdım" diye anlattı. Ocak ayında Avustralya'da geçirdiği kamp dönemine değinen Lopez, "Geçirdiğim kaza sonrasında çok çalıştım. Bisiklet zor ve ağır bir spor, her zaman kazanamazsınız mümkün olmuyor. Bugün özellikle düz kesimlerde takımımın inanılmaz çabası vardı. Etabın başında yarışı genel klasman liderlerimiz için kontrol ediyorduk. Kaçmak isteyen birçok sporcu oldu. Son 2 tırmanışa gelmeden önce iyi pozisyon alabilmek için asıldık ve ben kendimi çok iyi hissettim" şeklinde konuştu.

Wout Poels ve ben Picnic takımının ataklarını çok iyi takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Martin Lopez, "Son iniş bölümünde düşmemek için çok dikkat ettik. Tırmanış finişine geldiğimizde ben atak yapmaya ve çizgiye tek başına gelmeyi denedim. Türkiye'ye gelmeden önce Teide Dağı'nda irtifa kampına girmiştim. Bugünkü galibiyet bu zorlu idmanların neticesidir. Bu sene Türkiye'ye ikinci gelişim, geçen sene TUR'u beşinci bitirmiştim, şu an genel klasmanda ilk iki sırayı paylaşıyoruz, önceliğimiz genel klasman liderliğini koruyarak kırmızı mayoyu korumak. Umarım önümüzdeki yıl şampiyon olurum. TUR'un GİRO için çok önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını düşünüyorum" dedi.

Takım arkadaşı Wout için özgü dolu sözler kullanan Lopez; "Wout çok başarılı bir sporcu, profesyonel kariyerinde büyük turlarda kazandığı pek çok etap birinciliği var. Benim için onunla beraber yarışmak çok özel bir durum teşkil ediyor. Ondan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim" dedi.