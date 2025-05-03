Marina Markova'dan SABAH Spor'a çok özel açıklamalar: "Wonderkid benzetmesi geçen seneydi. Şimdilerde ise…”

"'AĞLAMA ZEHRA' DEDİM ANCAK BEN DE AĞLADIM"



Şampiyonluk sonrası birçok takım arkadaşın duygusal anlar yaşadı. Zehra Güneş'in yanına gidip Türkçe "Ağlama" diyerek onu teselli ettiğin görüldü. Bu kadar sakin kalabilmeyi nasıl başardın?

Aslında bu biraz mental kontrolle ilgili. Maç sonunda "Bitti, kazandık" dedim ama bu karşılaşma, duygu yoğunluğu açısından çok sert geçmedi. Elbette kolay değildi… Örneğin play-off'ların 5. maçı gibi değildi. Zehra'ya "Ağlama" dedim ama ben de ağladım. Duygusal anlar yaşadım. O anda en baskın his ise yorgunluktu.